В Петербурге отмечают Всемирный день The Beatles

А вы знали, что в одном из дворов в центре Культурной столицы существует единственная в мире вертикальная улица Джона Леннона, одного из основателей и участника группы "The Beatles"? Специально к памятной дате Piter.tv расскажет о том, как появилась одна из самых необычных достопримечательностей города.

16 января во всем мире отмечают день легендарной английской группы "The Beatles". Дата выбрана не случайно – именно в этот день в 1957 году трое друзей Джон Леннон, Пол Маккартни и Джорш Харрисон впервые вступили на сцене. Так сложилось, что феномен "The Beatles " оказал большое влияние на поп- и рок-музыку XX века, а коллектив находился на пике популярности больше 10 лет.

Даже сегодня фанаты группы собирают по всему миру артефакты и открывают музеи, посвященные творчеству "The Beatles". Так, в одном из дворов-колодцев Петербурга расположилась вертикальная улица Джона Леннона, которую вы не найдете на обычных картах. Именно здесь регулярно собираются поклонники ливерпульской четверки.

Им всем хочется что-то попеть. Летом какие-то танцы здесь происходят. Люди оставляют здесь свои знаки на решетке, как это принято в языческих ритуалах: ленточки, бумажечки, замочки. Сергей Ковальский, один из основателей Арт-Центра "Пушкинская-10"

Даже зимой люди приходят своими глазами посмотреть на фигуру знаменитой желтой субмарины.

Я давний поклонник музыки Beatles, поэтому решил навестить этот храм Джона Леннона и музыки. Хотелось побывать на маленькой такой родине. Живу в Питере 5 лет и первый раз решился выбраться. Фанат "The Beatles"

Идейным вдохновителем был главный битломан России Коля Васин. Больше всего в жизни он мечтал создать храм любви, мира и музыки имени Леннона.

Масса людей подхватило эту идею. Храм в понимании Коли Васина – это место, где должна постоянно звучать музыка "The Beatles" , рок-н-ролла, и где можно представить артефакты, связанные с деятельностью "The Beatles" во всем мире. Эта музыка захватила весь мир, а сегодня как раз всемирный день Beatles. Сергей Ковальский, один из основателей Арт-Центра "Пушкинская-10"

Это должно было быть здание со шпилем высотой до 90 метров на берегу Финского залива. Для строительства храма уже выбрали место, но планам было не суждено сбыться.

Дальше, понимаете, в 90-е годы это было. Это было тяжелое время. Денег не было. Люди были заняты далекими вещами от культуры и искусства. Не нашлось инвестора на этот великий проект. Поэтому идея построения храма канула в неизвестность, хотя, как идея она продолжала существовать, и тогда образовалась вот эта самая вертикальная улица Джона Леннона. Сергей Ковальский, один из основателей Арт-Центра "Пушкинская-10"

Все, что Васин собрал за 20 лет о группе "The Beatles" в ближайшем будущем представят в музее Джона Леннона. Фестиваль музыки The Beatles состоится 16 января в 19:00 в "AURORA CONCERT HALL"

Видео, фото: Piter.tv