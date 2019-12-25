В Петербурге ещё 114 человек заболели коронавирусом

Теперь в городе 1760 заразившихся COVID-19.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 19 апреля в Петербурге зафиксировано 114 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь в городе 1760 заболевших. Умерли 8 человек, выздоровели 245.

За последние сутки обследовано на коронавирус 9222 человека. Известно, что на карантине находится 4123 петербуржцев. Из них 57 — в обсерваторе, 827 — на самоизоляции, 3239 — контактные.

В Ленинградской области также выявлено 29 новых случаев COVID-19.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге скончался пенсионер с коронавирусом.

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