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На Камышовой улице элитная BMW X6 насмерть сбила 60-летнюю петербурженку
Сегодня, 7:30
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lesjasap

На Камышовой улице элитная BMW X6 насмерть сбила 60-летнюю петербурженку

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ВОдитель н увидел жертву из-за "слепящего солнца".

В Приморском районе Петербурга водитель на дорогостоящей иномарке наехал на местную жительницу. Женщина переходила проезжую часть по Камышовой улице. На полной скорости в нее врезалась BMW X6. От сильного удара 60-летняя жертва скончалась на месте.

По данным представителей ГИБДД по региону, за рулем транспортного средства находился мужчина. Петербуржцу 32 года. Он совершил наезд на пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Сам виновник ДТП рассказал, что не заметил пострадавшую из-за слепящего солнца.

Очевидцы заметили, что от удара женщину отбросило на дороге на десять метров.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Теги: bmw x6, камышовая улица, погиб человек, сбили женщину
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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