Николай Бондаренко экстренно изменил план по уборке из-за снегопада

Коммунальные службы расчистят максимум, возможный в условиях сильного снегопада.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко рассказал об экстренном изменении плана уборки города в связи с навалившимся снегопадом. Чиновник добавил, что еще вчера представители районных администраций заявили о том, что было очищено около 80 процентов придомовых территорий и участков общего пользования.

Спикер отметил, что службы переходят в новый режим.

Многие жители знают о том, что существует определенный регламент об уборке внутриквартальных территорий. Мы сегодня, учитывая этот внерасчетный режим, переходим в совершенно другой режим до особого указания. Мы будем очищать только подходы к парадным, тротуары вдоль многоквартирных домов, контейнерные площадки, где люди выбрасывают мусор, а также механизированным способом прочищать внутриквартальные территории. прокомментировал ответственный за уборку Северной столицы

По мнению Бондаренко, заявленный объем - это необходимый минимум, который возможно выполнить в сложившихся условиях.

Но в то же время мы будем стараться вывозить снег с внутриквартальных территорий добавил вице-губернатор

По сведениям от Николая Бондаренко, городские организации определили места складирования зимних осадков, в которых придется размещать снег из-за заполненности снегоплавильных отделений. В общей сложности вывезено более 2 миллионов 100 тысяч тонн снега.

Фото: Piter.tv