В Петербурге эксперты оценили борьбу с нелегальной продажей табака

Участники дискуссии говорили о том, как меняется ситуация в регионе и как ведется битва с нелегальным рынком.

Во вторник, 2 июля, в издательском доме "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" состоялся круглый стол на тему "Противодействие продаже нелегальных сигарет в Северо-Западном регионе – совместная работа государства и ритейла".

Модератором круглого стола был гендиректор "Комсомольской правды в Санкт-Петербурге" Иван Власов. Участники обсуждения – президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов, депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев, замначальника отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по Петербургу Игорь Ивуленок и начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Ленобласти Светлана Разуваева.

В дискуссии также приняли участие начальник Лицензионного управления комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга Александр Кабанов, исполнительный директор Общественного Совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская, депутат Госдумы РФ, председатель Совета Петербурга Торгово-промышленной палаты Владимир Катенев и главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Северо-Западной оперативной таможни Алина Шмидт.

Главной темой обсуждения стала борьба с контрабандой сигарет, поступающих в наш регион из других стран. В настоящее время нелегальный оборот табака в стране составляет около 20%, государство при этом теряет примерно 70 млрд. руб. налогов.

По данным МВД, в 2019 году в Петербурге было возбуждено пять уголовных дел по факту хранения с целью сбыта немаркированной табачной продукции. На таможне в текущем году завели восемь уголовных дел за незаконное перемещение товара в крупных размерах.

Игорь Ивуленок заявил, что одной из эффективной формой борьбы с правонарушениями на потребительском рынке является контрольная закупка. По словам представителей из Роспотребнадзора, мера признана действенной. В ходе проверок изъято 890 пачек табака на сумму 300 тысяч рублей.

Участники обратили внимание и на проблему контроля над уличной торговлей. По мнению Алексея Цивилева, этому вопросу нужно уделить должное внимание и наделить соответствующими полномочиями комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, чтобы его сотрудники могли заниматься контролем улицы.

Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов выступил с новостью о том, что в 2019 году в Петербурге и Ленобласти будет запущен проект "Честный магазин" для противодействия рынку нелегальных сигарет. Он уже успешно стартовал в Омске и будет развиваться по всей стране. Основная задача проекта – научить потребителей и розничных партнеров, как можно отличить легальные сигареты от нелегальных. О контрабанде будут уведомлять сотрудников МВД.

"Там где власть борется - результаты есть", - отметил Максимов и заверил, что в Петербурге не самая критичная ситуация в стране по нелегальной продаже.

Кроме того на повестке дня стоял вопрос о подростковом курении.

"К сожалению, нелегальный рынок – это огромный риск развития подросткового курения", - заявила исполнительный директор Общественного Совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская.

По ее словам, здесь работают два фактора: стоимость ниже рыночной и поведение продавца. В восьми из десяти точек с нелегальной продажей табака продают сигареты лицам, не достигшим 18 лет.

"Если будут какие-то проекты в Думу по итогам круглого стола, то мы готовы послушать и оказать содействие", - сказал в заключение депутат Госдумы РФ Владимир Катенев.

Напомним, что с 1 июля табак входит в систему маркировки. Производители обязаны маркировать каждую пачку сигарет с целью борьбы с контрабандой и подделками. За несоблюдения требований, производители будут привлечены к ответственности в виде административного штрафа от пяти до десяти тысяч рублей.

Фото: Piter.TV