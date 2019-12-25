Бывший полицейский получил срок за попытку продать должность в МВД Петербурга

Он взял с претендента на должность 300 тысяч рублей.

Прокуратура Выборгского района утвердила государственное обвинение по делу в отношении бывшего оперуполномоченного по особо важным делам ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Его признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере, которое было совершено с использованием своего служебного положения.

Суд установил, что осенью 2019-го года потребовал от претендента на службу в уголовный розыск 300 тыс. рублей. За вознаграждение мужчина пообещал содействовать своему знакомому в трудоустройстве. Тот ранее работал в органах внутренних дел, но позже уволился. На самом деле заключение о готовности принять его на работу было еще задолго до передачи денег, и никаких проблем с восстановлением на работе бы не возникло.

Подсудимого задержали на рабочем месте. Вартаному назначили 2 года лишения свободы и штраф 30 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv