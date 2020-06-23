В Петербурге спасли кота, застрявшего на березе

Теперь животному ищут хозяев.

Сотрудники петербургской службы спасения "Кошкиспас" сняли с березы домашнего кота и теперь ищут его хозяев. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июня. Кот застрял на березе возле дома №15/1 на улице Есенина. Его удалось снять с дерева при помощи удочки-удавки, которую протянули из окна.

Отпустить кота на свободу после спасательной операции не удалось. Ласковое, чистое, ухоженное и явно домашнее животное боялось улицы и отказывалось покидать сумку. Кот с опаской вышел на пару секунд, однако тут же вернулся.

Ранее мы писали, что спасатели вызволили кошку, застрявшую между домами в Тихвине.

Фото, видео: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум