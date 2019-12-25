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В Петербурге доля вакцинированных среди больных COVID составляет 15%
Сегодня, 14:34
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В Петербурге доля вакцинированных среди больных COVID составляет 15%

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В комздраве отметили, что доля будет расти.

В среднем доля привитых от коронавируса пациентов в инфекционных стационарах составляет 15%. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он отметил, что чем больше будет вакцинированных, тем больший процент они будут составлять среди заболевших. Цель комздрава — сделать так, чтобы они переносили заболевание легко.

Дмитрий Лисовец также прокомментировал заболеваемость в других странах, несмотря на то, что там доля привитых больше. Он сказал, что там COVID-19 превратился в сезонное заболевание: заболеваемость растет, однако умерших немного. В России пока и заболевших много, и умерших.

Ранее врачи из Петербурга рассказали, почему людям с хроническими заболеваниями нужно вакцинироваться. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, заболеваемость
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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