Весна пришла: догхантеры Петербурга разбрасывают отраву для собак по городу

Местные жители пожаловались на опасные методы убийц: пострадать могут не только бездомные, но и домашние животные.

Петербургские активисты посоветовали владельцем домашних животных быть аккуратнее на прогулках с питомцами. По сведениям местных жителей, в городе активизировались догхантеры. Они начали разбрасывать отраву на газонах. Одну из таких "бомб" заметили около 143 дома по проспекту народного Ополчения.

Отметим, что отрава была спрятана в колбасу. В социальных сетях люди разделились на два лагеря: одни считают, что подобные меры - бесчеловечны. ВТорые же заявляют, что уменьшить популяцию уличных животных необходимо. Одни добавляют, что собаки в намордниках не смогут съесть опасное лакомство, поэтому пострадают только питомцы только тех владельцев, которые нарушают требования выгула собак.

Ранее Piter.tv писал о том, что туристы из Петербурга застряли в аэропорту Китая на 12 часов.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб