В Купчино догхантеры отравили двух домашних собак

Как сообщают очевидцы, отрава рассыпана на поле у озера у дома № 6, корпус 2 на улице Димитрова.

Во Фрунзенском районе появились догхантеры, которые рассыпали на поле у озера у дома № 6, корпус 2 на улице Димитрова отраву. Об этом сообщают владельцы собак в группе "Новости Купчино". От отравления уже погибли две собаки.

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Женщина предупредила, чтобы хозяева были предельно внимательные к своим питомцам во время прогулки. Даже лучше, если они будут в намордниках. Также за своими животными нужно убирать, а найденные подозрительные остатки еды нельзя бросать в урну. Такие опасные вещи нужно утилизировать особым образом.

Подобный случай уже был в Александровском саду. Летом 2018 года горожане нашли в траве пакетики со смертельной начинкой для собак.

Фото: pixabay