В Петербурге до сих пор ищут двоих рабочих после инцидента с траулером

Возбуждено уголовное дело о нарушениях при ведении строительных работ.

Вечером во вторник, 30 марта, в Петербурге спасатели-аквалангисты до сих пор ищут двух пропавших работников строящегося рыболовецкого траулера "Скорпион". Об этом сообщают экстренные службы.

Пропали 37-летняя женщина-маляр и 44-летний рабочий. Горожане пропали после того, как судно завалилось набок во время испытаний по кренованию. Трюм затоплен. 78 из 80 находящихся на судне выбрались на берег. По данным спасателей, розлива нефтепродуктов в акватории Невы в результате крена строящегося судна на заводе "Пелла" не зафиксировали.

Ранее мы писали, что СК возбудил уголовное дело по факту опрокидывания судна в Кировском районе.

Фото: Telegram / "Админка Ленобласти"