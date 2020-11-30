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В Петербурге до конца рабочего дня закрыли затвор дамбы на техобслуживание

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На движении автомобильного транспорта это не скажется.

В понедельник, 30 ноября, в Петербурге закроют затвор судопропускного сооружения С-2. На нем будут проводиться работы по технологическому обслуживанию, сообщила пресс-служба Дирекции Комплекса защитных сооружений.

У С-2 проведут проверку работоспособности и обслуживания гидромеханического оборудования. В связи с этим с 09:00 до 18:00 проход судов по каналу С-2 будет закрыт. 

Плановые технологические работы согласованы со Службой капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург". Движение остального транспорта по мосту будет осуществляться в штатном режиме. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что таблички с отметками наводнений вернули в Петропавловскую крепость. 

Видео носит иллюстративный характер. Источник: dambapsb_kzs / Instagram  

Теги: дамба, судпропускное сооружение, технологические работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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