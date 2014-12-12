В Петербурге до конца года завершат исследования вакцины-ряженки от COVID-19

Институт экспериментальной медицины в Петербурге планируют до конца этого года завершить доклинические испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса. Об этом сообщил руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов.
По данным "РИА Новости", после завершения доклинических исследований в учреждении будут готовить досье.
Съедобная вакцина-ряженка сделана на основе молочнокислых бактерий-пробиотиков. Принимать препарат нужно будет каждые полгода. В планах разработчиков продавать вакцину в аптеках в виде капсул.
Ранее стало известно о том, что НИИ гриппа им. Смородинцева в Петербурге завершил доклинические испытания вакцины от СOVID-19. Вакцина показала свою эффективность.
Фото: Piter.TV
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