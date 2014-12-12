  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге до конца года завершат исследования вакцины-ряженки от COVID-19
Сегодня, 17:23
159
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге до конца года завершат исследования вакцины-ряженки от COVID-19

0 0

Вкус не будет отличаться от обычной ряженки.

Институт экспериментальной медицины в Петербурге планируют до конца этого года завершить доклинические испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса. Об этом сообщил руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов.

По данным "РИА Новости", после завершения доклинических исследований в учреждении будут готовить досье. 

Съедобная вакцина-ряженка сделана на основе молочнокислых бактерий-пробиотиков. Принимать препарат нужно будет каждые полгода. В планах разработчиков продавать вакцину в аптеках в виде капсул. 

Ранее стало известно о том, что НИИ гриппа им. Смородинцева в Петербурге завершил доклинические испытания вакцины от СOVID-19. Вакцина показала свою эффективность.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина, клинические исследования, ряженка
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
gevidos
Сегодня 18:40

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии