В Петербурге до конца года завершат исследования вакцины-ряженки от COVID-19

Вкус не будет отличаться от обычной ряженки.

Институт экспериментальной медицины в Петербурге планируют до конца этого года завершить доклинические испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса. Об этом сообщил руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов.

По данным "РИА Новости", после завершения доклинических исследований в учреждении будут готовить досье.

Съедобная вакцина-ряженка сделана на основе молочнокислых бактерий-пробиотиков. Принимать препарат нужно будет каждые полгода. В планах разработчиков продавать вакцину в аптеках в виде капсул.

Ранее стало известно о том, что НИИ гриппа им. Смородинцева в Петербурге завершил доклинические испытания вакцины от СOVID-19. Вакцина показала свою эффективность.

Фото: Piter.TV