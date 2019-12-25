В Петербурге до конца года заменят более 4,4 тысячи светильников

Работы ведутся в Петродворцовом, Пушкинском, Колпинском, Курортном районах.

В Петербурге программа по замене ртутных светильников на светодиодные выполнена на 58%. С начала года специалисты установили более 6,3 тысячи таких светильников. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Сейчас работы ведутся в Петродворцовом, Пушкинском, Колпинском, Курортном районах. В этих районах до конца года планируется заменить более 4,4 тысячи светильников.

Новые светильники потребляют в четыре раза меньше энергии, чем старые фонари. Также они служат дольше и светят ярче.

В двух скверах Кронштадта заменят уличные светильники.

Фото: Piter.TV