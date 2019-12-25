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В Петербурге для сложных подростков прошел турнир по настольным играм
Сегодня, 15:37
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В Петербурге для сложных подростков прошел турнир по настольным играм

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Турнир прошел в подразделениях Центра "Контакт".

В подразделениях Центра "Контакт" прошел предновогодний турнир по настольным играм для трудных подростков, находящихся на сопровождении.

Игры проходили на протяжении недели во всех 18 районах, а ребята заряжались новогодним настроением, соревновались между собой в логике, находчивости, ловкости, фантазировали и загадывали желания.

Подростки сразились в Мафию, Имаджинариум, Свинтус, Дженгу, Алиас и многие другие игры. Воспитанники центра остались довольны. В завершении соревнований всем участникам вручили подарочный сертификат kassir.ru.

Фото: пресс-служба центра "Контакт"

Теги: петербург, турнир по настольным играм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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