В Петербурге в разгар пандемии для пенсионеров провели концерт

Люди старше 65 лет находятся в зоне риска по коронавирусу.

В воскресенье, 25 октября, стало известно о том, что в Северной столице провели концерт в БКЗ "Октябрьский". Фотографии с мероприятия появились в соцсетях.

Известно, что концерт организовал муниципалитет Большой Охты. Мероприятие к 75-летию Победы получило название "На всю оставшуюся жизнь". Отметим, что на снимках видно, что социальную дистанцию практически никто не соблюдает,а маски у собравшихся закрывают лишь рот и подбородок.

Стоит отметить, что на концерте было много людей старше 65 лет. По словам медиков, именно в этом возрасте у человека есть риск тяжело заболеть коронавирусом.

Напомним, что губернатор Александр Беглов в начале октября порекомендовав горожанам за 65 лет сидеть дома и по возможности избегать людных мест.

Ранее мы сообщали о том, что на проспекте Просвещения после маневра автоледи столкнулись 4 машины.

Фото:pixabay, elitarita8/instagram