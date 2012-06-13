В Петербурге для больных коронавирусом развернуто 6 248 коек

Почти 70% из них заняты.

В Северной столице в больницах готовы принять более 6 тысяч пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в текущей информационной справке по противодействию эпидемии в Петербурге от 27 марта.

Почти две тысячи коек свободны, что составляет 31% от общего числа мест для коронавирусных больных.

Доля тяжелых пациентов в стационарах составляет 27%. К ИВЛ подключены 187 больных.

Ранее на Piter.tv стало известно, что Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в России.

Фото: Piter.tv