В Петербурге для больных коронавирусом развернуто 6 248 коек

В Северной столице в больницах готовы принять более 6 тысяч пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в текущей информационной справке по противодействию эпидемии в Петербурге от 27 марта.
Почти две тысячи коек свободны, что составляет 31% от общего числа мест для коронавирусных больных.
Доля тяжелых пациентов в стационарах составляет 27%. К ИВЛ подключены 187 больных.
Ранее на Piter.tv стало известно, что Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в России.
Фото: Piter.tv
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