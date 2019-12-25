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В Петербурге девушка обвинила знакомого в изнасиловании
Сегодня, 10:53
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ruzannar

В Петербурге девушка обвинила знакомого в изнасиловании

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Преступление произошло в её квартире.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 28 марта в полицию Московского района обратилась с заявлением девушка.

Она сообщила, что её изнасиловал знакомый. По словам потерпевшей, преступление произошло в её собственной квартире в доме №26 по ул. Алтайской.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 22-летний гражданин республики Таджикистан.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что полиция задержала мужчину, который приставал к девочкам в "Галерее".

Фото: Pixabay

Теги: алтайскаяулица, изнасилование, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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