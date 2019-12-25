В Петербурге деревья покрываются необычными грибами

Петербуржцы до сих пор могут увидеть в парках и скверах устричную вешенку.

Во вторник, 24 ноября, стало известно, что в Петербурге деревья покрылись необычными грибами. Фотографии грибов появились в группе "Грибы и Грибники СПб" в соцсети во "ВКонтакте".

Так, петербуржцы в парке напротив "Балтийской Жемчужины" обнаружили грибы вешенки.

23.11.2020 в парке напротив "Балтийской Жемчужины" устричная вешенка — это те, что продаются в магазине! петербуржцы.

Отмечается, что жители Северной столицы до сих пор ходят в лес за опятами и лисичками.

Ранее мы сообщали о том, что Ботанический сад перешел на зимний режим работы.

Фото:Грибы и Грибники СПб/вк