В ЗакСе предложили отмечать День отца

Политики города заинтересованы в возможности отмечать новый праздник за счет местного бюджета.

В Петербурге депутаты рассмотрят возможность введения нового праздника - Дня отца. Как сообщает Gazeta.SPb, рассмотрение законопроекта в ЗакСе состоится днем 10 апреля. Если проект приму, что средства на приуроченные к памятной дате мероприятия, будут выделяться из городского бюджета.

Парламентарии отмечают, что во всем мире День отца отмечают по традиции в третье воскресенье июня. Известно, что в Смольном знают об инициативе и активно поддерживают предложение. Однако, конкретная дата, когда следует праздновать петербуржцам, так и не выбрана.

Фото: Piter.tv