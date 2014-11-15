В Петербурге число браков увеличилось на 16% в 2022 году

Есть и печальная статистика: с начала года умерли 7,8 тысяч человек.

В 2022 году выросло количество желающих заключить брак. Их число выросло на 16% на сегодняшний день по сравнению с аналогичным периодом в 2021. Об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе" сообщила глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

По статистике комитета, в 2022 году заключено 9136 браков и зарегистрировано 5825 разводов. Количество последних уменьшилось на 4,6%. По мнению Фидрикова, статистика является позитивной, но требует еще больших улучшений. Сегодня горожане вступают в брак в более позднем возрасте, что сказывается на рождаемости. В среднем женщины становятся впервые матерью в 30 лет.

В целом на данный момент статистика рождаемости и смертности является печальной.

Фото: Дмитрий Сермяжко