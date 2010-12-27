В Петербурге четырёхлетняя девочка отравилась таблетками для сердца

Родители не усмотрели за ребенком, в результате чего 4-летняя девочка отравилась таблетками.

В Санкт-Петербурге 4-летняя девочка сильно отравилась таблетками ночью, 16 ноября.

Родители доставили несовершеннолетнего ребенка в Детскую городскую больницу №5 с подозрением на острое отравление. Там мать и отец рассказали, что дочь, съела большое количество таблеток "Магнезис" и препарата "Коронал", пока они отсутствовали. Отметим, что данные таблетки предназначаются для сердечно больных.

По факту случившегося сотрудниками правоохранительные органы Петербурга ведут проверку. Девочке прошла процедуру промывание желудка.