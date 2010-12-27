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В Петербурге четырёхлетняя девочка отравилась таблетками для сердца
Сегодня, 15:05
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Shdaria
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В Петербурге четырёхлетняя девочка отравилась таблетками для сердца

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Родители не усмотрели за ребенком, в результате чего 4-летняя девочка отравилась таблетками.

В Санкт-Петербурге 4-летняя девочка сильно отравилась таблетками ночью, 16 ноября.

Родители доставили несовершеннолетнего ребенка в Детскую городскую больницу №5 с подозрением на острое отравление. Там мать и отец рассказали, что дочь, съела большое количество таблеток "Магнезис" и препарата "Коронал", пока они отсутствовали. Отметим, что данные таблетки предназначаются для сердечно больных.

По факту случившегося сотрудниками правоохранительные органы Петербурга ведут проверку. Девочке прошла процедуру промывание желудка. 

Теги: новости петербург , новости спб , отравилась таблетками , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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