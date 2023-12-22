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Школьница отравилась таблетками и потеряла сознание в парадной на Светлановском
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Школьница отравилась таблетками и потеряла сознание в парадной на Светлановском

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Пострадавшая госпитализирована в детскую городскую больницу № 5.

Восьмиклассница отравилась таблетками и потеряла сознание. Девочку нашли в парадной дома по Светлановскому проспекту. 

По информации  Piter.tv, инцидент произошел 22 января. Школьница долго не отвечала на звонки родителей, поэтому они обратились в полицию. Через несколько часов ребенка нашли.

Пострадавшую доставили в больницу. Подросток госпитализирован в детскую городскую больницу № 5. Девочка находится в тяжелом состоянии. Известно, что она страдала анорексией, расстройством пищеварения, нарушением сна.

Школьница воспитывается в полной и благополучной семье. На учетах не состоит. Подробности случившегося уточняются.

Ранее мы писали, что гранату и патроны нашли в квартире на Большой Монетной.

Фото: Piter.tv

Теги: отравилась таблетками, подростки, полиция, светлановский проспект, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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