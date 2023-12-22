Хозяйка квартиры на Большой Монетной нашла гранату и патроны в шкафу

Ранее в указанной квартире проживал 76-летний мужчина, который скончался в 2022 году.

В понедельник, 22 января, в полицию поступило сообщение от 33-летней женщины о том, что на обнаружила в квартире по месту жительства пакет с предметами, похожими на гранату и патроны. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что заявительница приобрела указанную квартиру в декабре 2023 года. Примерно спустя месяц проживания при разборе вещей в шкафу она обнаружила пакет, в котором находились боевая граната, 10 охотничьих патронов, 21 патрон к винтовке "Мосина" и 3 неизвестных патрона. Ранее в указанной квартире проживал 76-летний мужчина, который скончался в 2022 году.

Изъятые граната и патроны направлены на экспертизу.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец из Колпино сам изготавливал оружие и получил 5 лет условно.

Фото: Piter.TV