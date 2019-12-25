Петербуржец из Колпино сам изготавливал оружие и получил 5 лет условно

Вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

Прокуратура Колпинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему), части 1 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия, его основных частей, а равно незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, мужчина до мая 2022 года незаконно хранил в квартире в Колпино самодельно переделанные пистолеты и револьверы, изготовленные из сигнального оружия, детали к другим пистолетам и множество патронов разного калибра, а также 6 емкостей с порохом.

Все указанное оружие и боеприпасы изъяты сотрудниками полиции в ходе обыска.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет условно со штрафом 25 тысяч рублей с испытательным сроком на 4 года.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга отправил на принудительное наблюдение у психиатра юношу за нацистское приветствие.

Фото: Piter.TV



