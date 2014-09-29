В парадной на Королева школьница отравилась таблетками

Пострадавшая приняла препарат, который относится к классу психоактивных.

В парадной на проспекте Королева девочка отравилась таблетками. Ей понадобилась помощь медиков. Инцидент произошел накануне, 27 декабря.

По информации Piter.tv, 16-летнюю петербурженку доставили в больницу № 5. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Добавим, что пострадавшая приняла препарат, который относится к классу психоактивных. Инцидентом заинтересовались стражи порядка. Они устанавливают, откуда у подростка эти таблетки.

Известно, что девочка не работает и не учится. Она воспитывается в неполной семье, на учете в ОДН не состоит.

Подробности уточняются. Проводится проверка.

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Фото: Pxhere