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В парадной на Королева школьница отравилась таблетками
Сегодня, 9:09
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В парадной на Королева школьница отравилась таблетками

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Пострадавшая приняла препарат, который относится к классу психоактивных.

В парадной на проспекте Королева девочка отравилась таблетками. Ей понадобилась помощь медиков. Инцидент произошел накануне, 27 декабря.

По информации Piter.tv, 16-летнюю петербурженку доставили в больницу № 5. Ребенок находится в тяжелом состоянии. 

Добавим, что пострадавшая приняла препарат, который относится к классу психоактивных. Инцидентом заинтересовались стражи порядка. Они устанавливают, откуда у подростка эти таблетки.

Известно, что девочка не работает и не учится. Она воспитывается в неполной семье, на учете в ОДН не состоит.

Подробности уточняются. Проводится проверка. 

Ранее на Piter.tv: в Металлострое дробильщик получил смертельную производственную травму.

Фото: Pxhere

 

Теги: отравилась таблетками, полиция, проспект королева
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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