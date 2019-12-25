В Петербурге через интернет пытались продать лекарство от коронавируса

При покупке оптом от 30 упаковок, лекарство предлагалось купить за 10 тысяч рублей за каждую упаковку.

На сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже препарата против коронавируса "Арепливир", которое еще не завезли в аптеки Петербурга. На выходных продавец разместил свое предложение в подкатегории "Биологически активные добавки". Днем в понедельник предложение было удалено. Об этом сообщило РИА Новости.

Однако журналисты под видом покупателей успели позвонить продавцу и узнать, что розничная цена упаковки "Арепливира" составляет 12320 рублей. Но при покупке оптом от 30 упаковок, лекарство предлагалось купить за 10 тысяч рублей за каждую упаковку. При покупке от 60 до 150 упаковок – по 8 тысяч рублей.

Продавец не стал уточнять, откуда у него "Арепливир", только добавил, что лекарство "от производителя".

Ранее разработчик препарата от COVID-19 объяснил его стоимость.

Фото: promo-med.ru