Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его стоимость

Высокая цена препарата от коронавируса "Арепливир" обусловлена тем, что он спасает жизни. Об этом в эфире Первого канала заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый
Лекарство от коронавируса поступило в аптеки 21 сентября, его рекомендованная стоимость – 12 320 рублей за упаковку в 40 таблеток. Купить препарат можно только по рецепту врача.
Я вам могу сказать точно, что "Арепливир" — это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни.
Петр Белый
Также Петр Белый отметил, что государство не тратило средств на разработку и исследование данного препарата. Помимо этого, Петр Белый в разговоре с РИА Новости заявил, что их компания будет разрывать соглашения с аптеками, продающими препарат дороже рекомендованной суммы.
При этом в двух аптеках (одной сети) Петербурга данное лекарство предлагают уже за 14 500 рублей.
В конце прошлой недели Минздав разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм". Его цена — 11 550 рублей за упаковку в 50 таблеток.
Фото: pixabay
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