В Петербурге будут судить мужчину, избившего в кронштадтской больнице медсестру

Следственный комитет направил дело в отношении пьяного петербуржца, напавшего на медсестру, на слушание в суд.

В Петербурге пройдет судебное заседание в отношении мужчины, напавшего на медицинского работника. Местный житель избил сотрудницу скорой помощи, когда находился в приемном отделении.

Инцидент произошел 11 февраля. Подозреваемый по неизвестной причине повел себя агрессивно в Кронштадтской больнице. В результате к медсестре была применена физическая сила. Злоумышленник попал пострадавшей кулаком по лицу. В тот момент 64-летний пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пресс-служба Следственного комитета по региону сообщает, что в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье за побои. В ближайшее время его рассмотрит суд.Прокуратура собрала доказательную базу и ждет проведения заседания.

