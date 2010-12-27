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В Петербурге будут судить мужчину, избившего в кронштадтской больнице медсестру
Сегодня, 8:10
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lesjasap
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В Петербурге будут судить мужчину, избившего в кронштадтской больнице медсестру

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Следственный комитет направил дело в отношении пьяного петербуржца, напавшего на медсестру, на слушание в суд.

В Петербурге пройдет судебное заседание в отношении мужчины, напавшего на медицинского работника. Местный житель избил сотрудницу скорой помощи, когда находился в приемном отделении.

Инцидент произошел 11 февраля. Подозреваемый по неизвестной причине повел себя агрессивно  в Кронштадтской больнице. В результате к медсестре была применена физическая сила. Злоумышленник попал пострадавшей кулаком по лицу. В тот момент 64-летний пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пресс-служба Следственного комитета по региону сообщает, что в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье за побои. В ближайшее время его рассмотрит суд.Прокуратура собрала доказательную базу и ждет проведения заседания.
 

Теги: избиение , медсестра , нападение , скорая помощь , суд
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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