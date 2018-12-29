Петербуржца будут судить за жестокое убийство человека на парковке

Мужчина до смерти избил человека за парковочное место.

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года возле дома №87 на проспекте Металлистов. У обвиняемого возник конфликт со случайным прохожим из-за парковочного места. Долго не думая, дебошир ударил своего оппонента несколько раз по голове и туловищу. Потерпевший упал на асфальт и больше не смог встать. В тот же день мужчина скончался в машине скорой помощи.

Теперь обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что пострадавшему в аварии петербуржцу выплатят 500 тысяч рублей за моральный вред.

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