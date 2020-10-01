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В Петербурге будут проводить "футбольные" экскурсии
Сегодня, 15:31
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smirenny

В Петербурге будут проводить "футбольные" экскурсии

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В Северной столице празднуют последние 100 дней до Евро-2020.

В среду, 3 марта, организационный комитет чемпионата Европы по футболу подготовил для горожан аудиогид, объединивший  культурную и футбольную составляющие Петербурга. 

В роли экскурсоводов выступают известные личности: комментатор Геннадий Орлов, дирижер Валерий Гергиев и актер Данила Козловский.  По словам Орлова, проект – рассказ о Петербурге и петербуржцах. 

Напомним, что до Евро-2020 осталось 100 дней.

Ранее мы писали, что скончался известный комментатор Юрий Розанов.

Фото: Piter.TV

Теги: евро 2020, футбольные экскурсии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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