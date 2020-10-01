В Петербурге будут проводить "футбольные" экскурсии

В среду, 3 марта, организационный комитет чемпионата Европы по футболу подготовил для горожан аудиогид, объединивший культурную и футбольную составляющие Петербурга.
В роли экскурсоводов выступают известные личности: комментатор Геннадий Орлов, дирижер Валерий Гергиев и актер Данила Козловский. По словам Орлова, проект – рассказ о Петербурге и петербуржцах.
Напомним, что до Евро-2020 осталось 100 дней.
Ранее мы писали, что скончался известный комментатор Юрий Розанов.
Фото: Piter.TV
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