В Петербурге будут проводить "футбольные" экскурсии

В Северной столице празднуют последние 100 дней до Евро-2020.

В среду, 3 марта, организационный комитет чемпионата Европы по футболу подготовил для горожан аудиогид, объединивший культурную и футбольную составляющие Петербурга.

В роли экскурсоводов выступают известные личности: комментатор Геннадий Орлов, дирижер Валерий Гергиев и актер Данила Козловский. По словам Орлова, проект – рассказ о Петербурге и петербуржцах.

Напомним, что до Евро-2020 осталось 100 дней.

Ранее мы писали, что скончался известный комментатор Юрий Розанов.

Фото: Piter.TV