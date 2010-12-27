Борец с коррупцией хотел получить 1,5 млн от подозреваемого, но попал в тюрьму

Невский районный суд приговорил бывшего сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции к тюремному сроку за мошенничество.

В Северной столице вынесли срок бывшему сотруднику правоохранительных органов, обвиняемому в мошенничестве. Владимир Боборыкин работал в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции на должности уполномоченного.

Подсудимый предложил задержанному по уголовному делу, которое разбирали с 2011 года, за денежную мзду избавить от этого обременительного груза. Всего за четыре миллиона он обещал закрыть уголовное дело. Позже он даже согласился скинуть 1,5 миллиона.

Но обрабатываемый им человек обратился в ФСБ. И передавал вымогателю уже муляж денег. Полицейского задержали в этот момент.

В пятницу, 27 октября, Невский районный суд вынес приговор мужчине. Его отправили в колонию общего режима на пять лет.