В Петербурге больше всего из плодов подорожали апельсины

С января по сентябрь индекс потребительских цен в Петербурге составил 102,7 %.

В Петербурге цены на продовольственные товары постоянно меняются. Что за прошедшие девять месяцев подорожало, а что стало дешевле, рассказала пресс-служба Петростата.

С января по сентябрь индекс потребительских цен в Петербурге составил 102,7 %. В Ленобласти этот показатель равен 102,3%. Больше всего в Северной столице подорожали платные услуги и непродовольственные товары.

Что касается продовольственных продуктов, то в Петербурге на треть выросла стоимость сахарного песка. Также выросли цены на мясные консервы, макароны, овощные консервы для детей, на гречку. Упали цены на яйца, пшено и пастеризованное молоко.

Из фруктов и овощей сильнее всего подорожали апельсины (на 38,6%) и яблоки (34,1%). А вот цены на огурцы и помидоры упали.

Фото: pixabay; Петростат