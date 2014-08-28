В Петербурге более 250 горожан приняли участие в благотворительном забеге с собаками "Необыкновенный кросс"

Сегодня забег собрал свыше 250 участников и тысячи лап, среди которых – семьи с детьми, известные спортсмены, политики и общественные деятели.

В субботу, 9 октября, в Красногвардейском районе Петербурга завершился благотворительный забег с собаками "Необыкновенный кросс". Это мероприятие проходит уже в восьмой раз в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района.

Главная цель этого мероприятия – привлечь внимание к проблеме бездомных животных и собрать средства для приютов "Ржевка", "Ильинка" и "Келтсские ангелы". Сегодня забег собрал свыше 250 участников и тысячи лап, среди которых – семьи с детьми, известные спортсмены, политики и общественные деятели. По словам организаторов, с каждым годом число участников увеличивается, так, например, в 2017 году было всего лишь 50 человек.

Участникам на выбор были предложены две дистанции с препятствиями: 1 км и 3 км. В конце победителей наградили кубками, грамотами и подарками от партнеров мероприятия.

Ранее Piter.tv сообщал, что "Женский забег" ограничит движение по Таврической улице.

Фото: Вконтакте / Красногвардейский район Санкт-Петербурга