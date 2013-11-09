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В Петербурге около тысячи сотрудников скорой помощи переболели коронавирусом
Сегодня, 17:07
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nadezhda_sib

В Петербурге около тысячи сотрудников скорой помощи переболели коронавирусом

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Кто-то из заболевших мог заразиться не на работе. Чтобы получить выплату, необходимо доказать, что врач заболел из-за исполнения служебных обязанностей.

Почти 2/3 выездных сотрудников Городской станции скорой медицинской помощи переболели коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил главный врач станции Алексей Бойков.

Всего в выездной Городской станции скорой помощи работает около 1,5 тыс. сотрудников. Около тысячи из них перенесли COVID-19. Возможно, кто-то из них заразился не на работе, отмети Бойков. Все получают компенсацию за работу с коронавирусными больными. 

Нагрузка на медиков возросла из-за за того, что время отнимало облачение в защитные костюмы, обработка машин, доставка пациентов в дальние стационары. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что водитель "Сузуки" не хотел пропускать карету скорой помощи.

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, скорая помощь
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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