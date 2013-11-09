В Петербурге около тысячи сотрудников скорой помощи переболели коронавирусом

Кто-то из заболевших мог заразиться не на работе. Чтобы получить выплату, необходимо доказать, что врач заболел из-за исполнения служебных обязанностей.

Почти 2/3 выездных сотрудников Городской станции скорой медицинской помощи переболели коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил главный врач станции Алексей Бойков.

Всего в выездной Городской станции скорой помощи работает около 1,5 тыс. сотрудников. Около тысячи из них перенесли COVID-19. Возможно, кто-то из них заразился не на работе, отмети Бойков. Все получают компенсацию за работу с коронавирусными больными.

Нагрузка на медиков возросла из-за за того, что время отнимало облачение в защитные костюмы, обработка машин, доставка пациентов в дальние стационары.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что водитель "Сузуки" не хотел пропускать карету скорой помощи.

Фото: Piter.TV