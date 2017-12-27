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В Петербурге сильно подорожали икра, молочные продукты и хлеб

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Петростат рассказал, как изменились цены на продукты в 2017 году.

Петростат опубликовал список продуктов, которые заметно изменились в цене в 2017 году. 
 
Первое место подорожания заняла икра лососевых пород. В декабре 2017 года она стала дороже на четверть (26,5%) , чем за тот же период 2016 года. Значительно изменились цены и на молочные продукты: молоко стерилизованное – 7,6%, творог жирный – 6,4%, плавленые сыры – 7,4%, глазированные сырки - 12,8%.
 
Активный рост цен был на хлеб ржаной и ржано-пшеничный – 7,8%, а также булочные изделия из муки 1 сорта - 8,1%. 
 
Картофель также изменился в цене на 8,6% и  виноград на 10,1%.
 
Стоит отметить, что на некоторые продукты цены наоборот снизились. Таким образом, сахарный песок (24,6%), яйца (15,7%), горох (11,4%), пшено (10,9%), рыбу мороженую разделанную (2,2%), окорочка куриные (1,8%), рис (1,6%).
Теги: новости общества , новости спб , петростат , подорожание , продукты , цены на продукты
Категории: Новости СПб Лента новостей Картина дня

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