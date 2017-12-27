В Петербурге сильно подорожали икра, молочные продукты и хлеб

Петростат рассказал, как изменились цены на продукты в 2017 году.

Петростат опубликовал список продуктов, которые заметно изменились в цене в 2017 году.

Первое место подорожания заняла икра лососевых пород. В декабре 2017 года она стала дороже на четверть (26,5%) , чем за тот же период 2016 года. Значительно изменились цены и на молочные продукты: молоко стерилизованное – 7,6%, творог жирный – 6,4%, плавленые сыры – 7,4%, глазированные сырки - 12,8%.

Активный рост цен был на хлеб ржаной и ржано-пшеничный – 7,8%, а также булочные изделия из муки 1 сорта - 8,1%.

Картофель также изменился в цене на 8,6% и виноград на 10,1%.

Стоит отметить, что на некоторые продукты цены наоборот снизились. Таким образом, сахарный песок (24,6%), яйца (15,7%), горох (11,4%), пшено (10,9%), рыбу мороженую разделанную (2,2%), окорочка куриные (1,8%), рис (1,6%).