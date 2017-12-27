В Петербурге блондинку-сержанта полиции уволили за чрезмерное пьянство в ресторане города

Из-за ролика с нетрезвой полицейской, руководству ведомства пришлось уволить сотрудницу.

В Петербурге уволили сержанта полиции за “популяризацию профессии” в нерабочее время. Видео с девушкой-блондинкой в увеселительном заведении разлетелось на просторах сети Интернет еще в конце сентября. По мнению руководства, сотрудница на записи чрезмерно употребляет спиртные напитки, что вредит образу представителя правоохранительных органов.

Инцидент произошел в ресторане “Такао” на проспекте Славы. Непозволительное поведение посетительницы и ее друзей заметили охранники заведения. На предупреждение о том, что персонал вызовет полицию, нетрезвая петербурженка стала показывать служебное удостоверение.

После “слива” ролика в Сеть, начальство девушки приняло решение об увольнении сотрудницы. С 17 января провинившаяся не занимает должность в ведомстве.

Видео: YouTube