В Петербурге задержали блогера за издевательство над пенсионером

Видео непристойного содержания попало в интернет.

В Петербурге задержали блогера Германа Ягодку за издевательство над своим 57-летним соседом Володей. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Поводом для беседы с полицейскими стало видео, которое появилось в сети. На записи видно, как Герман подшучивает над пожилым мужчиной и делает в отношении него действия непристойного характера.

Задержаный уже раскаялся в содеянном. Днем ранее на его странице в Instagram появилось другое видео, на котором потерпевшему вручают бутылку водки и спрашивают, не обиделся ли он. Володя ответил, что не обижается.

Известно, что Ягодку возили на место, где было снято скандальное видео. Жена блогера заявляет, что его до сих пор не отпустили.

Из аккаунта в социальной сети "ВКонтакте" следует, что Герману Ягодке 32 года. Он живет в Петербурге и учился в РАТИ-ГИТИС. Сейчас у него 539 подписчиков в Instagram.

Ранее мы писали, что санитары сняли на видео издевательства над психбольным мужчиной.

Видео: Instagram / german_sh0w