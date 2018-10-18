В Петербурге бесплатно покажут музыкальный фильм с вокалистом Radiohead

Работа представляет собой короткий метр, в котором музыкант покажет "потрясающую визуальную пьесу".

В конце июня петербуржцам покажут короткометражный музыкальный фильм "ANIMA", снятый режиссером Полом Томасом Андерсоном ("Нефть") и фронтменом британской группы Radiohead Томом Йорком.

Премьера 15-минутного видео состоится 26 июня. В Петербурге его покажут в кинотеатре сети "Формула Кино", расположенном в ТЦ "Галерея". Показ начнется в 19:30. Вход бесплатный. Каждый желающий должен зарегистрироваться на официальном сайте кинотеатра.

Другие детали создания фильма вы можете узнать в нашем предыдущем материале.

Видео: Netflix