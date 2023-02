Барабанщик Radiohead Фил Селуэй выпустил новую сольную песню Strange Dance

Официальный релиз альбом а артиста намечен на 24 февраля.

Барабанщик британской музыкальной инди-рок-группы Radiohead Фил Селуэй представил публике свою новую сольную песню "Strange Dance", которая войдет в его одноименный третий альбом. Композиция доступна на официальном YouTube-канале иностранного исполнителя. Автор объяснил подписчикам, что у композиции был длительный период написания, так ка впервые идея пришла к нему около 20 лет назад, когда он вместе с коллегами по творческому коллективу работал над созданием альбомов "Kid A" и "Amnesiac".

Напомним, что официальный релиз пластинки Селуэя запланирован на 24 февраля. В нее войдут десять песен, три из которых уже выпущены в качестве отдельных синглов. Кроме "Strange Dance" речь идет о таких треках как "Check for Signs of Life" и "Picking Up Pieces". Они появились октябре 2022 года и январе 2023 года соответственно. Дополнительно к альбому "Strange Dance" выйдет виниловая делюкс-версия из двух пластинок. В них композитор издаст свою музыку к хоррору "Кармилла" и радиоспектаклю "Тоска по морю".

