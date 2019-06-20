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Вокалист Radiohead и автор "Отеля Гранд Будапешт" сняли музыкальный фильм

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Короткий метр выйдет 27 июня при поддержке Netflix

Фронтмен британской рок-группы Radiohead Том Йорк вместе с режиссером Полом Томасом Андерсоном ("Отель Гранд Будапешт", "Королевство полной луны") снял короткометражный музыкальный фильм под названием "ANIMA". Проект выйдет как часть промо акции в поддержку нового альбома музыканта.

В ролике фанатам не показали ровным счетом ничего, кроме самого Йорка, загадочно выглядывающего из-под стола.  Известно, что проект представляет собой короткометражный музыкальный фильм, в котором вокалист Radiohead покажет "потрясающую визуальную пьесу".

Короткий метр выйдет 27 июня при поддержке Netflix. Его также может будет увидеть в IMAX в некоторых кинотеатрах.

Ранее мы писали о том, как Radiohead выложили в общий доступ демо-записи, оценённые в $150 тысяч. 

Видео: Netflix

Теги:
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Музыка,

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Аноним
Сегодня 22:11

Ребят, вы чего? Автор "Королевства полной луны" и "Отеля Гранд Будапешт" - это Wes Anderson (другой Андерсон). Пол Томас Андерсон - крутейший режиссер, но он снял други фильмы.

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