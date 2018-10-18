Radiohead выложили демо-записи, оценённые в $150 тысяч

Коллектив стал жертвой грабителей, но не поддался на провокацию.

Британская рок-группа Radiohead подверглась шантажу со стороны неизвестного, который похитил архивные демозаписи коллектива. За украденный материал преступник требовал весомую сумму денег. В противном случае он обещал выложить записи в сеть. Музыканты не провокацию не поддались и выложили песни в открытый доступ.

В своем Facebook коллектив сообщил, что неизвестный выкрал диск из дома вокалиста Тома Йорка. За то, чтобы записи 1997-го года не были опубликованы, он потребовал $150 тыс. В ответ на это группа выложила архив в бесплатном доступе на сайте Bandcamp. Бесплатно послушать треки можно до 29 июня. Скачать их можно за 18 фунтов.

Фото: Getty Images