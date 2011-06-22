В Петербурге барные стойки засчитают в площадь залов заведений общепита

Часть заведений в МКД Петербурга могут не пройти критерий по новым правилам.

В рамках закона о "наливайках" принято решение учитывать барные стойки в площади залов обслуживания заведений общепита, расположенных в многоквартирных домах. В расчет будут включаться зоны с посадочными местами и декоративные элементы. При этом часть за стойкой, где работает персонал и куда посетители не имеют доступа, учитываться не будет, пишет ТАСС.

По словам депутата Дениса Четырбока, около 10 % заведений могут не пройти по критерию минимальной площади зала в 50 кв. м. На момент работы профильной группы таких заведений насчитывалось около 300. В Заксобрание поступило 23 обращения от предпринимателей, которые не соответствуют новым требованиям. Владельцам придется искать варианты расширения или менять помещение.

Заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Тамара Ломоносова уточнила, что подать заявление о включении в реестр можно как на бумаге, так и по электронной почте. После подачи документов проводится оценка соответствия установленным критериям, которая не является контрольно-надзорным мероприятием.

