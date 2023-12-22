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В Петербурге автобус № 207 временно свернул с пути
Сегодня, 11:06
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В Петербурге автобус № 207 временно свернул с пути

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В Северной столице из-за ремонта дороги на Богатырском проспекте временно отменены остановки девяти автобусов.

В Петербурге из-за дорожных работ на Суздальском проспекте изменился маршрут автобуса №207. Об этом сообщили сегодня, 19 апреля, в пресс-службе "Организатора перевозок".

В Северной столице из-за ремонта дороги на Богатырском проспекте временно отменены остановки девяти автобусов. Речь идет  об автобусных маршрутах №125, 134, 166, 172, 180, 184, 235, 279 и 294 на участке Богатырского проспекта от Стародеревенской улицы до Планерной в обоих направлениях.

Напомним, что самодельное взрывное устройство нашли у станции Стрельна.

Фото: Piter.tv, Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок

Теги: транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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