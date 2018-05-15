На "Диво острове" во второй раз лопается трос на "Ракете": вчера на аттракционе застряли люди

Вечером 14 мая гости парка развлечений на Крестовском острове могли наблюдать за поломкой одного из аттракционов. Повреждения получила "Ракета" на "Диво острове". На конструкции лопнул один из тросов. В это время устройство использовалось. На высоте около 50 метров застряли люди. Как сообщают очевидцы, в этот раз обошлось без травм и происшествий.
По словам свидетелей событий, на некоторое время "связь с землей" потеряли 10 человек. Их кабина повисла на высоте, но не перевернулась. Посетители провели в подвешенном состоянии около получаса. После этого участников форс-мажорной ситуации благополучно спустили вниз. В настоящее время работа "Ракеты" приостановлена до устранения нарушений.
Напомним, что Прокуратура города уже вносила представления руководству парка аттракционов, причем, именно из-за "Ракеты". В 2010 году там также оборвался трос. Тогда директор была привлечена к административной ответственности.
Видео: Piter.tv