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В Петербурге арестованы коллекторы, угрожавшие должнику расправой над родственниками
Сегодня, 10:20
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lesjasap
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В Петербурге арестованы коллекторы, угрожавшие должнику расправой над родственниками

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Вымогатели-”коллекторы” угрожая мужчине, пытались выбить из него чужой долг. Мужчины прямо сказали о возможном убийстве родственников жертвы. В настоящее время преступники арестованы. 
 
Правоохранительным органам стало известно, что подозреваемые организовали незаконную коллекторскую фирму. Восемь человек задержаны по подозрению в нападках на петербуржца с 4 по 22 сентября. Злоумышленники регулярно отправляли ему смс-сообщения с угрозами расправы. От жертвы требовали выплатить долг его знакомой, а также сообщить о ее местонахождении.
 
Полиция Выборгского района расследует данное дело. Возбуждено уголовное дело по статье за вымогательство.
Теги: выборгский район , вымогательство , коллекторы
Категории: Новости СПб

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