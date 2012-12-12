В Петербурге арестованы коллекторы, угрожавшие должнику расправой над родственниками

Вымогатели-”коллекторы” угрожая мужчине, пытались выбить из него чужой долг. Мужчины прямо сказали о возможном убийстве родственников жертвы. В настоящее время преступники арестованы.

Правоохранительным органам стало известно, что подозреваемые организовали незаконную коллекторскую фирму. Восемь человек задержаны по подозрению в нападках на петербуржца с 4 по 22 сентября. Злоумышленники регулярно отправляли ему смс-сообщения с угрозами расправы. От жертвы требовали выплатить долг его знакомой, а также сообщить о ее местонахождении.

Полиция Выборгского района расследует данное дело. Возбуждено уголовное дело по статье за вымогательство.