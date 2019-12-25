В Петербурге арестовали женщину за попытку поджога полицейского участка

Фигурантка бросила бутылки с зажигательной смесью у здания полиции Петербурга.

В Санкт-Петербурге 29-летняя местная жительница Диана Чистякова арестована по обвинению в покушении на террористический акт. Решение о заключении под стражу вынес Фрунзенский районный суд, мера пресечения действует до 22 декабря.

По данным следствия, 22 октября около 20:00 Чистякова бросила на территорию полка охраны и конвоирования подозреваемых не менее трёх стеклянных бутылок с зажигательной смесью. Загорелась только одна бутылка, упав на асфальт рядом с припаркованными служебными автомобилями. Полицейские задержали женщину на месте происшествия.

Свою вину Чистякова признала полностью, однако выступила против содержания в СИЗО. Защита настаивала на домашнем аресте, указывая на заблуждение фигурантки, необходимость приёма лекарств и проведение судебно-психиатрической экспертизы.

Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 205 УК РФ, что соответствует покушению на террористический акт. Следствие продолжается.

Фото: Piter.TV