В Петербурге арестовали предполагаемого националиста Иванютенко

Мужчина надеялся избежать меры пресечения.

Суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте националиста Владимира Иванютенко. По мнению следствия, молодой человек хранил и передавал детали для сборки СВУ. Также правоохранительные органы отметили, что активист не имеет регистрации на территории России. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Напомним, что фигурант расследования хранил в ячейке для хранения вещей в "Пятерочке" по улице Дыбенко элементы для изготовления взрывоопасного предмета. Оперативники вышли на след мужчины, а после договорились с ним о сделке. Иванютенко передал некоторые детали представителю закона, который участвовал в следственном эксперименте.

Известно, что злоумышленник призывает к экстремизму, насилию и поддерживает тесную связь с "Антивоенным комитетом" - организацией, считающейся националистической.

Сам Иванютенко счел свои поступки малозначительными и протестовал против взятия под стражу.

Фото: Piter.tv

