Фигурантам "Дела о подпольной сети казино" продлили арест

Предполагаемому начальнику продлили задержание на 72 часа.

В Октябрьском районном суде срок ареста продлили Сергею Семенову, которого обвиняют в организации подпольного казино в Петербурге. Днем 14 февраля мужчина узнал о том, что проведет еще 72 часа под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Объединенных судов по региону.

Напомним, что по данному делу задержано 11 человек. Еще трое отпущены под подписку о невыезде. Следствие считает, что преступная группировка работала с декабря 2014 года. Злоумышленникам удалось создать целую сеть подпольных игровых клубов. Бизнесмены маскировали незаконную деятельность путем торговли векселями.

Сторона обвинения считает, что возглавлял предприятие Семенов вместе с одним из напарников, Сергеем Кузьмичевым. Остальные задержанные выступали директорами торговых залов, а также полиция арестовала бухгалтера. Практически все пробудут под стражей до 5 апреля.

Фото: Piter.tv