В Петербурге арестовали еще одного фигуранта дела о похищении бизнесмена

Новый обвиняемый по делу о похищении предпринимателя отправлен в СИЗО.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 13 февраля Исмаила Насуханова, задержанного по уголовному делу о похищении предпринимателя, грабеже и вымогательстве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Исмаилу Насуханову предъявлены обвинения по статьям 126, 162 и 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом по ходатайству следствия. Ранее по данному уголовному делу были арестованы Турпал Ахмедханов, Автандил Мутошвили, Ерванд Назарян и Минкаил Хамидов. Все они находятся под стражей с октября.

По версии следствия, в конце сентября фигуранты дела пригласили предпринимателя в кафе, расположенное во Всеволожске Ленинградской области. Там ему сообщили о якобы существующей задолженности его брата перед представителями их сообщества в размере 2,4 миллиона рублей. Предприниматель отказался передавать деньги. После этого, по данным следствия, его избили и потребовали передать автомобиль Mercedes C180. Угрожая физической расправой, подозреваемые посадили потерпевшего в свой автомобиль и отвезли к месту его проживания.

У дома предпринимателя участники группы забрали автомобиль Mercedes C180, а также документы на транспортное средство. После этого они скрылись с места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Piter.TV